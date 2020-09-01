Матыцин: Минспорт РФ намерен создать базу ФМБА на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России намерено открыть на Дальнем Востоке одну из баз Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) для сопровождения спортсменов. Об этом сообщил на пресс-подходе в Хабаровске во вторник министр спорта России Олег Матыцин.

"У нас это является одним из направлений стратегии развития до 2030 года. Надеемся, такие базы будут созданы на всех федеральных субъектах. Рассчитываю на взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, у нас единый взгляд на эту проблему. Уверен, что здесь [создать подобную базу], в дальневосточном кластере - это первоочередная задача", - сказал Матыцин.

Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын предложил министру рассмотреть его вуз в качестве площадки для такой базы, так как при академии строится Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. "Этот вопрос даст нам толчок в развитии спортивной медицины в городе, в крае и вообще на Дальнем Востоке", - подчеркнул ректор.

Строительство центра ведется по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Проектом предусмотрено возведение общежития, универсальных спортзалов, крытого катка с искусственным льдом. Также будут построены крытый легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест и открытое легкоатлетическое ядро.

Предполагается, что после открытия учебно-спортивного центра в нем будут проходить подготовку сборные команды России перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.