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US Open

Российская теннисистка Хромачева проиграла в первом круге US Open

Россиянка уступила американке Шелби Роджерс

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Ирина Хромачева проиграла американке Шелби Роджерс в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) по теннису. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней Роджерс. Во втором круге американка встретится с победительницей матча между украинкой Катариной Завацкой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Хромачева занимает 674-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах серии Большого шлема она не доходила дальше первого круга. Также на счету 25-летней россиянки один титул WTA.

Роджерс находится на 93-й строчке рейтинга. На Roland Garros 2016 года она выходила в четвертьфинал.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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