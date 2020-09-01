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Массовый спорт

Матыцин заявил, что будет советоваться с Дегтяревым в вопросах развития спорта

Врио губернатора региона ранее возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин будет обращаться за советом в вопросах развития спорта в стране к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, который ранее возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом заявил во вторник сам Матыцин на встрече с главой региона в Хабаровске.

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"Если позволите, мы будем обращаться к вам за помощью как к эксперту, тем более сейчас период подготовки стратегии развития физической культуры и спорта на 2030 год. Мы с вами обсуждали необходимость совершенствования законодательства, федерального закона. Поэтому будем надеяться на ваши профессиональные советы", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля.

Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография". Представить стратегию федеральному правительству Минспорт России планирует в ноябре 2020 года.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайМатыцин, Олег Васильевич
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