Минспорт РФ и Хабаровский край заключили соглашение о развитии спорта в регионе

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России и власти Хабаровского края заключили соглашение по развитию спорта в регионе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония подписания состоялась во вторник в Дальневосточной государственной академии физической культуры. Подписи под документом поставили министр спорта России Олег Матыцин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Сегодня подписали соглашение с Хабаровским краем о реализации программ и федеральных проектов "Спорт - норма жизни", совершенствовании социальной, спортивной инфраструктуры и подготовке кадров. Такое многоплановое соглашение рассчитано на длительный период и является стратегическим", - сказал Матыцин.

Он также выразил признательность главе региона за внимание к развитию спорта. "Врио губернатора знает спорт, любит и профессионально понимает его", - сказал министр.

Дегтярев добавил, что соглашение предусматривает сохранение средств, которые были выделены из разных бюджетов на строительство спортивных объектов и реализацию мероприятий в сфере спорта. "Ситуация сложная с бюджетами, многие регионы теряют средства, Хабаровский край ничего не теряет. Возможно, он получит дополнительные средства, если правильно подготовит всю документацию", - сказал Дегтярев.

"Спорт - норма жизни" является одним из направлений нацпроекта "Демография", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя также федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.