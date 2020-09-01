Российская теннисистка Блинкова не смогла выйти во второй круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Дженнифер Брэди в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней Брэди. Во втором круге американка сыграет против соотечественницы Кэтрин Беллис.

Блинкова занимает 62-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим ее достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Roland Garros. Также на счету 21-летней россиянки один титул WTA.

Брэди находится на 41-й строчке рейтинга. На Открытом чемпионате Австралии и US Open 2017 года она выходила в четвертый круг.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.