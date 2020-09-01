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НХЛ

"Тампа" обыграла "Бостон" и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

Клуб выиграл серию второго раунда со счетом 4-1, российский форвард Никита Кучеров получил травму
Андрей Василевский и Виктор Хедман AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский и Виктор Хедман
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 сентября. "Тампа" обыграла "Бостон" во втором овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стала первым полуфиналистом турнира.

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (25-я минута), Энтони Сирелли (53) и Виктор Хедман (95). У проигравших отличились Давид Пастрняк (33) и Давид Крейчи (58).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 45 бросков из 47. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились. Кучеров в первом периоде в борьбе с защитником "Бостона" Зденой Харой получил клюшкой по лицу, всего он провел на льду чуть больше 9 минут и после второго периода больше не играл.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Тампы". В полуфинале плей-офф она сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Айлендерс".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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