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Массовый спорт

Матыцин заявил о нехватке тренеров с профильным образованием

Министр спорта РФ попросил регионы Дальнего Востока уделить этой теме особое внимание
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник заявил о нехватке в стране тренеров с профильным образованием и попросил регионы Дальнего Востока уделить этой теме особое внимание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с совещания главы Минспорта в Хабаровске.

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"Обращаюсь ко всем региональным министрам и прошу уделить внимание подготовке кадров. Нужно активнее подумать по тем видам спорта, где еще нет подготовки специалистов. Мы понимаем, что недостаточно, к сожалению, тренеров с профильным образованием. Конечно, в тех регионах, где есть профильные вузы, это осуществлять проще", - сказал Матыцин.

Функционер подчеркнул, что считает Хабаровск центральным звеном подготовки кадров в Дальневосточном федеральном округе. Это возможно благодаря расположенной здесь Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Теги
РоссияХабаровский крайМатыцин, Олег Васильевич
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