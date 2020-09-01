Матыцин заявил о нехватке тренеров с профильным образованием

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник заявил о нехватке в стране тренеров с профильным образованием и попросил регионы Дальнего Востока уделить этой теме особое внимание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с совещания главы Минспорта в Хабаровске.

"Обращаюсь ко всем региональным министрам и прошу уделить внимание подготовке кадров. Нужно активнее подумать по тем видам спорта, где еще нет подготовки специалистов. Мы понимаем, что недостаточно, к сожалению, тренеров с профильным образованием. Конечно, в тех регионах, где есть профильные вузы, это осуществлять проще", - сказал Матыцин.

Функционер подчеркнул, что считает Хабаровск центральным звеном подготовки кадров в Дальневосточном федеральном округе. Это возможно благодаря расположенной здесь Дальневосточной государственной академии физической культуры.