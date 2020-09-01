Три очка Гурьянова не спасли "Даллас" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Колорадо"

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (5-я минута), Андре Бураковски (12, 39), Натан Маккиннон (13), Назем Кадри (14) и Микко Рантанен (15). У проигравших отличились Джо Павелски (28), Миро Хейсканен (38) и Джейми Бенн (55).

Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов сделал три голевые передачи, в этом розыгрыше плей-офф на его счету теперь 13 очков (8 шайб + 5 передач). Его одноклубник Александр Радулов результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности "-3". В составе "Колорадо" голевая передача на счету форварда Валерия Ничушкина, защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Наместников очков не набрали.

Матч в воротах "Далласа" начал Бен Бишоп, который из-за травмы не играл с 13 августа. Он был заменен после четвертой шайбы в первом периоде, отразив 15 из 19 бросков. Вместо Бишопа вышел россиянин Антон Худобин, на счету которого 20 сейвов. У "Колорадо" первый матч в плей-офф в карьере провел 30-летний третий голкипер клуба Майкл Хатчинсон, Павел Францоуз и Филипп Грубауэр травмированы.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Далласа". Следующая встреча состоится 2 сентября.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.