Матыцин предложил создать курсы повышения квалификации для региональных министров спорта

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник на совещании с региональными министрами физической культуры и спорта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предложил создать для них программу повышения квалификации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Хотел бы предложить программу повышения квалификации для региональных министров спорта. Либо это будет на базе наших высших учебных заведений, либо в Российском международном олимпийском университете", - сказал Матыцин.

Ранее глава Минспорта России попросил дальневосточных чиновников обратить особое внимание на подготовку тренеров с профильным образованием, которых не хватает в стране.