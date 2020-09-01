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Массовый спорт

Матыцин предложил создать курсы повышения квалификации для региональных министров спорта

Глава Минспорта ранее также попросил усилить подготовку тренеров с профильным образованием

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник на совещании с региональными министрами физической культуры и спорта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предложил создать для них программу повышения квалификации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Хотел бы предложить программу повышения квалификации для региональных министров спорта. Либо это будет на базе наших высших учебных заведений, либо в Российском международном олимпийском университете", - сказал Матыцин.

Ранее глава Минспорта России попросил дальневосточных чиновников обратить особое внимание на подготовку тренеров с профильным образованием, которых не хватает в стране.

Теги
РоссияХабаровский крайМатыцин, Олег Васильевич
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