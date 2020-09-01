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Массовый спорт

Матыцин: регионы будут согласовывать с Минспортом своих министров спорта

Во вторник Матыцин провел в Хабаровске совещание с региональными министрами физической культуры и спорта в Дальневосточном федеральном округе

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Субъекты РФ по договоренности с Министерством спорта России будут согласовывать кандидатуры на посты региональных министров спорта. Об этом заявил во вторник глава Минспорта РФ Олег Матыцин на совещании с региональными министрами физической культуры и спорта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в Хабаровске.

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"Мы подписали соглашения [о сотрудничестве с регионами]. Новизна в согласовании кандидатур региональных министров спорта. Это не означает, что мы хотим контролировать, это для того, чтобы эффективно реализовывать федеральную программу. Это облегчит работу, важно, чтобы мы знали друг друга", - сказал Матыцин.

Ранее Минспорт России подписал соглашение о сотрудничестве с правительствами Еврейской автономной области и Хабаровского края. В частности, документ предполагает совместную работу при реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", строительстве спортивных объектов и подготовке кадров.

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РоссияХабаровский крайМатыцин, Олег Васильевич
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