Матыцин: регионы будут согласовывать с Минспортом своих министров спорта

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Субъекты РФ по договоренности с Министерством спорта России будут согласовывать кандидатуры на посты региональных министров спорта. Об этом заявил во вторник глава Минспорта РФ Олег Матыцин на совещании с региональными министрами физической культуры и спорта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в Хабаровске.

"Мы подписали соглашения [о сотрудничестве с регионами]. Новизна в согласовании кандидатур региональных министров спорта. Это не означает, что мы хотим контролировать, это для того, чтобы эффективно реализовывать федеральную программу. Это облегчит работу, важно, чтобы мы знали друг друга", - сказал Матыцин.

Ранее Минспорт России подписал соглашение о сотрудничестве с правительствами Еврейской автономной области и Хабаровского края. В частности, документ предполагает совместную работу при реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", строительстве спортивных объектов и подготовке кадров.