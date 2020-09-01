Тренер "Тампы" надеется, что Кучеров избежал серьезной травмы в матче с "Бостоном"

В ночь на вторник "Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. Кучеров в первом периоде в борьбе с защитником "Бостона" Зденой Харой получил клюшкой по лицу, всего он провел на льду чуть больше 9 минут и после второго периода больше не играл.

"Он действительно вернулся после этого инцидента и немного поиграл, так что мы надеемся [на то, что Кучеров выбыл ненадолго]. У нас будет небольшой перерыв, мы можем дать нашим игрокам отдохнуть, в том числе и ему", - сказал Купер.

"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1. В полуфинале она сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Нью-Йорк Айлендерс".