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НХЛ

Василевский: "Тампа" в текущем розыгрыше Кубка Стэнли играет сильнее, чем в прошлом году

В ночь на вторник "Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

ТАСС, 1 сентября. Игроки "Тампы" в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играют сильнее, чем в прошлом году. Такое мнение высказал российский вратарь клуба Андрей Василевский, чей комментарий приводится на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

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"Тампа" обыграла "Бостон" и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

В ночь на вторник "Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне "Тампа" вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед "Коламбусу" со счетом 0-4.

"Победить в первых двух раундах очень приятно, - сказал Василевский. - По сравнению с проигранной серией первого раунда в прошлом году мы играем стабильнее, а все пять матчей этой серии провели здорово. Мы были чуть лучше соперника. Но нам еще предстоит работа".

"Тампа" выиграла серию с "Бостоном" со счетом 4-1. В полуфинале она сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Нью-Йорк Айлендерс".

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