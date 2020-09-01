Стало известно расписание матчей сборной России по волейболу в Лиге наций 2021 года

ТАСС, 1 сентября. Мужская сборная России по волейболу 14 мая 2021 года проведет первый матч следующего розыгрыша Лиги наций, соперниками российской команды станут представители Китая. Календарь Лиги наций опубликован на официальном сайте Международной федерации волейбола.

Матчи первой недели Лиги наций с участием сборной России пройдут в Китае 14-16 мая. Тогда же россияне встретятся с командами Японии и Ирана. 21-23 мая сборная России в Ярославле будет принимать команды Польши, США и Австралии, 28-30 мая российская команда в Словении сыграет со словенцами, французами и канадцами, 4-6 июня - с аргентинцами, сербами и болгарами в Аргентине. Финальный турнир Лиги наций пройдет 23-27 июня в Италии.

Женская сборная России 11-13 мая сыграет с командами Нидерландов, Германии и Бельгии, встречи пройдут в Нидерландах. 18-20 мая россиянки в Бразилии встретятся с бразильянками, итальянками и японками. 25-27 мая российские волейболистки в Турции проведут матчи против команд Таиланда, Доминиканской Республики и Турции, а 8-10 июня в Китае встретятся с китаянками, американками и польками. Финальный турнир пройдет в Китае 23-27 июня.