Сборная России по футболу тренируется в полном составе на базе в Новогорске

В занятии принимают участие все 26 футболистов, вызванных для подготовки к играм группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии.

ТАСС, 1 сентября. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии сентябрьских матчей. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисты начали прибывать на первый в 2020 году сбор начиная с 29 августа, в первый день в тренировке приняли участие находящиеся в статусе свободных агентов защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев, а также игрок обороны турецкого "Аланьяспора" Федор Кудряшов. На следующий день к ним присоединились три футболиста "Спартака" - защитник Георгий Джикия, а также полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

31 августа в занятии принимали участие все игроки, приглашенные в сборную, за исключением футболистов "Краснодара" Сергея Петрова, Егора Сорокина и Юрия Газинского. Эти футболисты получили отдых после игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", которая прошла 30 августа и началась в 20:00 мск.

Сборная России 3 сентября проведет первый в 2020 году матч. Национальная команда начнет выступление в новом сезоне Лиги наций домашней встречей со сборной Сербии. Игра пройдет на "ВТБ-Арене", начало - 21:45 мск. Следующий матч россияне проведут 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене", соперником будет сборная Венгрии.