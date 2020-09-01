Мамиашвили: дата выборов президента Объединенного мира борьбы определится на исполкоме

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дата выборов главы Объединенного мира борьбы (UWW) будет определена на заседании исполкома организации в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Выборы пока планируются в декабре, в период проведения первенства мира, - сказал Мамиашвили. - Но пока сроков проведения выборов нет, и о буквальных датах речи пока не идет. Они будут утверждены или пересмотрены в течение ближайшей плюс-минус недели на исполкоме".

Серб Ненад Лалович является седьмым президентом UWW, он был избран на этот пост 18 мая 2013 года после отставки на специальном конгрессе в Москве Рафаэля Мартинетти. В сентябре 2014 года Лалович был переизбран на шестилетний срок.