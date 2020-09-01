В УК "Динамо" считают матч Россия - Сербия отличным стартом сотрудничества с РФС и УЕФА

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проведение матча группового турнира Лиги наций между сборными России и Сербии по футболу станет отличным стартом для дальнейшего сотрудничества стадиона "Динамо" с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

Предстоящий матч станет первым с 7 октября 2006 года для сборной России на стадионе "Динамо". Почти 14 лет назад национальная команда играла на этой арене, которая тогда еще не была подвергнута длившейся 10 лет глобальной реконструкции, в отборочном матче чемпионата Европы - 2008 против команды Израиля (1:1). Сборная России должна была провести на обновленной арене матч с турками еще перед чемпионатом мира - 2018, но стадион был не готов, и встречу перенесли на "ВЭБ-Арену".