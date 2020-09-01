В УК "Динамо" считают матч Россия - Сербия отличным стартом сотрудничества с РФС и УЕФА

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проведение матча группового турнира Лиги наций между сборными России и Сербии по футболу станет отличным стартом для дальнейшего сотрудничества стадиона "Динамо" с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.
Предстоящий матч станет первым с 7 октября 2006 года для сборной России на стадионе "Динамо". Почти 14 лет назад национальная команда играла на этой арене, которая тогда еще не была подвергнута длившейся 10 лет глобальной реконструкции, в отборочном матче чемпионата Европы - 2008 против команды Израиля (1:1). Сборная России должна была провести на обновленной арене матч с турками еще перед чемпионатом мира - 2018, но стадион был не готов, и встречу перенесли на "ВЭБ-Арену".
"Впервые матч сборной пройдет на обновленном "ВТБ-Арена - Центральном стадионе "Динамо", - сказал Лунтовский. - Я считаю, это будет отличным стартом для нашего дальнейшего сотрудничества с РФС и УЕФА. Инспекционная комиссия отметила удачную логистику, продуманную систему безопасности и современную техническую оснащенность комплекса".
"К сожалению, игра пройдет без зрителей, но уверен, что футболисты сборных, административный штаб и присутствующие журналисты смогут по достоинству оценить уникальность и преимущества нашего стадиона. В данный момент, на "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" проходят домашние матчи ФК "Динамо", поэтому все ресурсы комплекса работают без перебоев, соответствуют стандартам международного уровня и готовы для использования на соревнованиях УЕФА", - добавил гендиректор управляющей компании.
Матч против сборной Сербии станет для российской команды первым с ноября 2019 года. Встреча в рамках Лиги наций состоится 3 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 мск.