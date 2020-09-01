Черезов: биатлонист Шамаев переходит в сборную Румынии ради международных стартов

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переход Дмитрия Шамаева в сборную Румынии обусловлен желанием биатлониста выступать на международных стартах. Об этом ТАСС рассказал Иван Черезов, глава Федерации биатлона Удмуртской Республики, которую до последнего времени представлял спортсмен.

"Я разговаривал с Димой на эту тему, его позиция заключается в том, что он хочет попробовать свои силы на международной арене. Это основная причина. Он понимает, что попасть на Кубок IBU или Кубок мира в составе сборной России ему будет очень сложно", - сказал Черезов.

Министерством молодежи и спорта Румынии инициирована ускоренная процедура предоставления Шамаеву гражданства страны. В то же время Черезов считает, что быстро этот вопрос в любом случае не решить, поэтому не исключает, что до конца года Шамаев продолжит соревноваться в России.

Вместе с Шамаевым Федерация биатлона Румынии договорилась о переходе с Натальей Ушкиной, которая также ожидает получения гражданства. Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 23 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. В разные годы они становились призерами чемпионата России.

В нынешнее межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста - Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.