Сенаторов и Джиенбаев претендуют на место главы Всероссийской федерации парусного спорта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Василий Сенаторов и Сергей Джиенбаев являются кандидатами на пост президента Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Павел Соболев.

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"На пост президента Всероссийской федерации парусного спорта претендуют Василий Сенаторов и Сергей Джиенбаев. Действующий глава федерации Владимир Силкин, проработавший восемь лет, не идет на новый срок, это было ранее согласовано. 7 сентября на сайте будут опубликованы предвыборные программы кандидатов", - заявил Соболев.

Сенаторов - бизнесмен, является издателем журнала Yacht Russia и бывшим членом президиума ВФПС. Джиенбаев занимает пост вице-президента ВФПС, ранее занимал пост главного тренера сборной России по парусному спорту

Выборная конференция ВФПС пройдет 1 октября в формате заочного голосования. Силкин возглавляет организацию с 2012 года .