"Арсенал" попросил РФС не назначать Матюнина на матчи команды и проверить его на полиграфе

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Арсенал" обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой не назначать судью Алексея Матюнина на матчи с участием команды, а также проверить арбитра на полиграфе. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. "Арсенал" 29 августа в Москве проиграл "Спартаку" со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления полузащитника Даниила Лесового. Игрок получил вторую желтую карточку за споры с арбитром - в том эпизоде он пытался убедить ассистента главного судьи в том, что мяч покинул пределы поля не от него, а от игрока красно-белых.

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"Мы написали официальное письмо в РФС, в нем есть два пункта, - сказал Балашов. - В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком". Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным". "Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери", - подчеркнул гендиректор "Арсенала". "В работе VAR есть системная проблема" Собеседник агентства отметил, что считает работу VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС) общей системной проблемой. "Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть, - продолжил он. - Как известно, существует некий регламент, протокол VAR, однако не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) - нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод - будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе четко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока "Спартака", а это ключевой момент прошедшей игры".

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