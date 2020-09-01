Новичок ЦСКА Фукс получил повреждение мягких тканей правого бедра

ТАСС, 1 сентября. Защитник футбольного клуба ЦСКА Бруно Фукс получил травму в ходе матча с грозненским "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА в шестом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил на выезде "Ахмат" (3:0). Бразильский защитник вышел на замену на 78-й минуте встречи.

У 21-летнего игрока диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. О степени серьезности травмы и сроках возвращения футболиста в общую группу клуб сообщит позднее.

Фукс перешел в ЦСКА 25 августа из бразильского "Интернасьонала", подписав контракт на пять лет.