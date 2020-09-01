Юрлова-Перхт планирует выступить на летнем чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Юрлова-Перхт намерена выступить на летнем чемпионате России по биатлону, который пройдет в сентябре в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсменки Виктор Юрлов.

Чемпионка мира 2015 года сейчас готовится к сезону на родине мужа в Австрии, в центре зимних видов спорта в Рамзау.

"Планируем выступать в чемпионате России, но все будет зависеть от ситуации с COVID-19, которая затрагивает вопрос пересечения границ", - сказал Юрлов.

В летнем чемпионате России выступят все биатлонисты, проходящие централизованную подготовку в составе сборной. Соревнования пройдут с 19 по 22 сентября.