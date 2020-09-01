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Лига чемпионов

"Краснодар" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов дома

Встреча пройдет 22 или 23 сентября
Болельщики "Краснодара" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Краснодара"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Российский футбольный клуб "Краснодар" стартует в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов домашним матчем 22 или 23 сентября. Жеребьевка раунда плей-офф прошла во вторник в швейцарском Ньоне.

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Ответную встречу краснодарцы проведут 29 или 30 сентября на выезде.

Днем ранее стало известно, что соперником "Краснодара" станет победитель матча третьего квалификационного раунда между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой". Встреча состоится 15 сентября в Салониках.

"Краснодар" во второй раз принимает участие в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб прошел в третьем квалификационном раунде португальский "Порту", но в раунде плей-офф уступил греческому "Олимпиакосу" и продолжил выступление в групповом этапе Лиги Европы.

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