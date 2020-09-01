"Динамо" в случае выхода в третий раунд отбора ЛЕ сыграет с "Теутой" или "Гранадой"

ТАСС, 1 сентября. Московское "Динамо" в случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы встретится с победителем матча второго раунда отбора между "Теутой" (Албания) и "Гранадой" (Испания). Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Во втором раунде квалификации "Динамо" 17 сентября в гостях сыграет с тбилисским "Локомотивом". В этот же день "Теута" и "Гранада" сыграют в Албании.

Третий отборочный раунд также будет состоять из одного матча. Игры третьего раунда пройдут 24 сентября. Хозяином поля встречи третьего раунда квалификации будет победитель матча "Теута" - "Гранада".

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы.

"Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.