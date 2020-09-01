"Ростов" встретится с "Кайратом" или его соперником в третьем отборочном раунде ЛЕ

ТАСС, 1 сентября. Российский футбольный клуб "Ростов" сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с победителем противостояния между казахстанским "Кайратом" и его соперником по второму квалификационному раунду. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне во вторник.

Оппонентом казахстанской команды, за которую выступает бывший нападающий российского ЦСКА Вагнер Лав, станет победитель пары первого раунда между "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Железничаром" (Босния и Герцеговина). Встреча команд должна была пройти 27 августа в Хайфе, но была перенесена из-за случаев заражения в составе клуба из Сараева.

Все противостояния первых трех квалификационных раундов состоят из одного матча. "Ростов" проведет свой матч дома 24 сентября.

В предыдущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" занял пятое место и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

До этого "Ростов" дважды играл во втором по силе европейском турнире. В Лиге Европы сезона-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф турецкий "Трабзонспор". В сезоне-2016/17 "Ростов" занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/8 финала английскому "Манчестер Юнайтед".