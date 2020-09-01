Тренер "Куньлуня" Ковалев не знает, когда иностранные хоккеисты присоединятся к команде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев не знает, когда иностранные игроки смогут приехать в расположение команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Если бы я знал прикуп, то уже все бы рассказал и радовался этому, - сказал Ковалев. - У нас ребята в последние недели старались, я концентрируюсь сейчас на них. Если они (иностранные игроки - прим. ТАСС) приедут, то будет хорошо, но мы фокусируемся на тех игроках, которые есть сейчас, у них всех есть шанс закрепиться в команде".

"У нас все российские игроки заявлены. Может быть, после первой выездной серии попробуем сделать какие-то укрепления. Ребята сыгрывались, уже притерлись, смысла добавлять кого-то в состав сейчас нет. Было очень мало времени подготовить команду, но я благодарен ребятам, что они полностью выкладываются", - добавил главный тренер "Куньлуня".

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" проведет 4 сентября в Магнитогорске с "Металлургом".