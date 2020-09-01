"Куньлунь" обсуждает возможность сотрудничества с российскими клубами ВХЛ на сезон

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар " обсуждает возможность сотрудничества с российскими клубами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в предстоящем сезоне. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер "Куньлуня" Скотт Макферсон.

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"Мы с парой клубов ВХЛ обсуждаем возможность сотрудничества на предстоящий сезон", - сказал Макферсон.

Ранее канадский телеканал Sportsnet сообщил, что тренер Курт Фрэйзер, покинувший "Куньнунь" в межсезонье, вместе со своими помощниками подал в суд на китайский клуб. Тренеры недовольны тем, что их контракт с "Куньлунем" на сезон-2020/21 не был расторгнут в письменной форме до даты его начала, поэтому клуб должен выплатить компенсацию. Позднее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что ни у одного из тренеров не было зафиксировано контрактов на следующий сезон.

"Позиция клуба такова, что мы не комментируем слухи и в настоящий момент иска не видим", - отметил Макферсон.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" проведет 4 сентября в Магнитогорске с "Металлургом".