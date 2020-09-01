Домашние матчи "Сибири" в КХЛ смогут посетить не более 1 855 зрителей

ТАСС, 1 сентября. Новосибирская "Сибирь" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет принимать до 25% зрителей от общей вместимости арены. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, матчи смогут посетить до 1 855 зрителей (общая вместимость арены "Сибирь" составляет 7 420 мест). В приоритете для посещения матчей будут владельцы абонементов.

Новый сезон КХЛ стартует в среду. "Сибирь" 3 сентября встретится в гостях с омским "Авангардом". Первый домашний матч запланирован на 10 сентября, соперником клуба будет ЦСКА.