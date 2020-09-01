Епанчинцев: Ржига всегда работал с улыбкой и требовал от хоккеистов того же

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чешский хоккейный тренер Милош Ржига всегда работал с улыбкой и требовал того же от своих подопечных. Об этом ТАСС рассказал финалист Кубка Гагарина в составе "Атланта", бывший тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев.

"Человек очень интересно подходил к тренировочному процессу. У него был европейский подход. Он всегда работал с улыбкой и требовал от игроков то же самое. Об этом человеке можно говорить только позитивные слова, очень жаль, что так получилось", - отметил Епанчинцев.

Ржига возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год, под его руководством красно-белые неизменно выходили в плей-офф. В России специалист также руководил подмосковными "Химиком" (2005-06) и "Атлантом", с которым дошел до финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2010/11, петербургским СКА (2011-12) и омским "Авангардом" (2013-14). С 2015 по 2017 год был главным тренером братиславского "Слована".

"Его успехи в "Атланте" и "Спартаке" пришли, потому что он создавал невероятный микроклимат и атмосферу в команде", - сказал Епанчинцев.

С 2018 по 2020 год Ржига возглавлял сборную Чехии, которая заняла четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира.