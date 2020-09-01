Посещение стадионов не более чем на 25% возобновляется в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Посещение зрителями стадионов на спортивных соревнованиях по командным видам спорта в Новосибирской области возобновляется при условии их заполнения не более чем на 25% от общей вместимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на внеочередном заседании 1 сентября одобрило дополнительные решения по снятию ряда ограничений - в регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Ранее представители футбольного клуба "Новосибирск" инициировали сбор подписей на платформе change.org под открытым письмом в адрес губернатора региона Андрея Травникова с просьбой рассмотреть возможность разрешить допуск для новосибирских любителей спорта на стадионы с 1 сентября.

В Новосибирской области зафиксировано 11,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 10,1 тыс. человек выздоровели, 361 человек умер.