Бывший руководитель "Спартака": при Ржиге в клубе была семейная атмосфера

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" царила семейная атмосфера во время работы в команде чешского специалиста Милоша Ржиги. Об этом рассказал Николай Тищенко, который в тот период занимал должности заместителя и исполняющего обязанности генерального директора клуба.

Ржига скончался во вторник в возрасте 61 года. Он возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год.

"Можно сказать однозначно, "Спартак" был его тренерской командой, - сказал Тищенко. - Он подбирал игроков, чтобы у нас была семейная атмосфера. В "Спартаке" была семья, все об этом знали, до сих пор все друг с другом общаются и вспоминают с теплотой и добротой то время".

Под руководством Ржиги "Спартак" всегда выходил в плей-офф.

"Мы работали с ним всегда хорошо. Были, конечно, моменты, когда с ним ссорились, но это нормально, - сказал Тищенко. - Как говорится, в споре рождается истина, но всегда у нас с ним был компромисс, и в этом плане он был очень коммуникабельным человеком. У меня только добрые воспоминания, и я считаю, тогда было доброе время и для "Спартака", и для болельщиков, и для всех".