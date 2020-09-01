Александр Медведев назвал скончавшегося тренера Ржигу хоккейным героем нашего времени

Причины смерти Ржиги на данный момент неизвестны. В середине августа чешский портал Isport сообщал о том, что тренер был госпитализирован в одну из больниц Праги. Отмечалось, что у специалиста резко ухудшилось состояние здоровья.

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Милош Ржига, который скончался во вторник в возрасте 61 года, был хоккейным героем нашего времени. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев, работавший с чешским специалистом в клубе из Санкт-Петербурга с 2011 по 2012 год.

"Очень горькое и печальное известие; неожиданное и из-за этого еще более тяжелое, - сказал Медведев. - Это был молодой мужчина, сильный и энергичный, страстный профессионал своего дела - где бы ни работал, в Чехии или России, он отдавался полностью и пользовался авторитетом и у тренерского сообщества, и у игроков. Находил подходы ко всем игрокам, чтобы они могли раскрыть свои лучшие качества. Ржига - талантливый человек с чувством юмора, который мог и сам пошутить, и понимал шутки".

"Очень печально от того, что он ушел, тем более что у него были планы продолжать тренировать, - продолжил собеседник агентства. - Уходят герои нашего времени. Он заслуживает такого звания, звания хоккейного героя, поскольку доводил команду (подмосковный "Атлант" в сезоне-2010/11 - прим. ТАСС) до финала Кубка Гагарина. Если охарактеризовать его одним словом, это слово "страсть" - страсть к хоккею, страсть к жизни".

Ржига возглавлял ряд клубов КХЛ - московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, омский "Авангард" и братиславский "Слован", также был тренером воскресенского "Химика", нескольких чешских команд и руководил сборной Чехии. С "Атлантом" Ржига дошел до финала Кубка Гагарина 2011 года, где в финальной серии уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). В качестве главного тренера "Слована" он дважды выигрывал чемпионат Словакии. Сборная Чехии под руководством Ржиги стала четвертой на чемпионате мира 2019 года.