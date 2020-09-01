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Мировой футбол

Футболист Иван Ракитич вернулся в "Севилью"

Сумма трансфера 32-летнего хавбека составила €1,5 млн

ТАСС, 1 сентября. Хорватский полузащитник Иван Ракитич перешел из футбольного клуба "Барселона" в "Севилью". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сумма трансфера 32-летнего хавбека составила €1,5 млн, еще €9 млн будет выплачено в качестве бонусов.

В "Барселону" Ракитич перешел из "Севильи" в 2014 году, тогда за игрока было выплачено €18 млн. В составе каталонского клуба он четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды - суперкубок страны и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С "Севильей" Ракитич стал победителем Лиги Европы.

Помимо этих двух клубов, хорват также представлял швейцарский "Базель" и германский "Шальке". В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

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