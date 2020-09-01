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КХЛ

Яковенко: Ржига вернул болельщиков "Спартака" на трибуны своей харизмой и результатами

Хоккейный тренер скончался во вторник на 62-м году жизни

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чешский тренер Милош Ржига за время работы в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" вернул болельщиков красно-белых на трибуны своей харизмой и хорошими результатами команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко.

Ржига скончался во вторник на 62-м году жизни. Он возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год, под его руководством красно-белые неизменно выходили в плей-офф.

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"Один из лучших тренеров в истории "Спартака", очень интересный и своеобразный человек. Он очень здорово поработал в "Спартаке" и оставил свой положительный след в истории клуба, - сказал Яковенко. - Ржига вернул спартаковских болельщиков на трибуны своей харизмой и результатами. Команда при нем показывала яркую и интересную игру, не обладая каким-то сумасшедшим составом".

"Мне с ним было интересно работать как с человеком. Он замечательный человек, мы общались на его родном языке, что еще больше раскрывало его с разных сторон. При этом он один из немногих иностранцев, который говорил на русском языке с ребятами, поэтому у него всегда был хороший микроклимат и контакт с командой. Могу сказать о нем только положительное", - добавил собеседник агентства.

Дважды под руководством Ржиги "Спартак" выходил в четвертьфинал плей-офф. "Самый запоминающийся момент для меня - когда мы прошли "Динамо" в первом раунде плей-офф (2010 год - прим. ТАСС). Было очень много положительных эмоций. Атмосфера в Сокольниках была потрясающей", - заключил Яковенко.

Помимо "Спартака", в КХЛ Ржига возглавлял подмосковный "Атлант", петербургский СКА, омский "Авангард" и братиславский "Слован", также был тренером воскресенского "Химика", нескольких чешских команд и руководил сборной Чехии. С "Атлантом" Ржига дошел до финала Кубка Гагарина 2011 года, где в финальной серии уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). В качестве главного тренера "Слована" он дважды выигрывал чемпионат Словакии. Сборная Чехии под руководством Ржиги стала четвертой на чемпионате мира 2019 года.

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