"Спартак" попросит КХЛ почтить память Ржиги перед первыми матчами в сезоне

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Столичный "Спартак" обратится в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой почтить память бывшего главного тренера команды Милоша Ржиги перед первым выездным и первым домашним матчем сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Во вторник Ржига скончался на 62-м году жизни.

"Мы обратимся в лигу с просьбой провести минуту молчания в память о Ржиге на первом матче нашей команды с "Локомотивом" 3 сентября и первой домашней игре 9 сентября", - сказали в пресс-службе.

Ржига возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год. При нем клуб всегда выходил в плей-офф, лучшим результатом "Спартака" под руководством чешского тренера стал выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.