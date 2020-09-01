Тесты футболистов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат

ТАСС, 1 сентября. Тесты на коронавирусную инфекцию игроков сборной России по футболу дали отрицательный результат. Об этом сообщил глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Мы не первый месяц находимся в такой ситуации, поэтому все алгоритмы были проработаны - никаких вопросов не возникло. Врачи клубов и ребята, самое главное, ответственно отнеслись. Мы готовились к сбору в стандартном режиме. Все тесты вовремя проходят, слава богу, все они отрицательные", - сказал Безуглов.

"Заезд на базу в Новогорске, спасибо Минспорту и руководству базы, прошел в строгом соответствии с имеющимися регламентами, но при этом максимально комфортно для нас - все было организовано на самом высоком уровне, ни одной запинки не было. Все ребята приехали [на сбор] со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили - они тоже отрицательные. Будет еще минимум два тестирования, организованных УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций]. Их [тесты] будет брать лаборатория, аккредитованная УЕФА, это будет завтра и перед вылетом в Венгрию 4 сентября", - добавил он.

Сборная России в рамках группового этапа Лиги наций 3 сентября в Москве на "ВТБ-Арене" сыграет с сербами, а 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" - с венграми.