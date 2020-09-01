Безуглов: коронавирус не повлиял на форму перенесших заражение футболистов сборной России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не оказала влияния на физическую форму игроков сборной России, которые перенесли заражение вирусом. Об этом заявил глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС)Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Если ориентироваться на слова комментаторов, они знают все обо всем - это их профессия. Мы ориентируемся на цифры. Мы никаких функциональных изменений в состоянии не видим, и скажу больше, у нас в расположении сборной есть футболисты, которые в свое время переболели и имеют антитела. Эти же комментаторы восхищаются их хорошей формой", - сказал Безуглов.

"Поэтому давайте ориентироваться на цифры. По цифрам никаких проблем нет. Ребята, которые переболели, находятся в ровно таком же функциональном состоянии, в котором они находились год назад. Все они обследованы, никаких проблем с работой сердечно-сосудистой системы и легких нет", - добавил он.

Сборная России в рамках группового этапа Лиги наций 3 сентября в Москве на "ВТБ-Арене" сыграет с сербами, а 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" - с венграми.