"Он был яркий и харизматичный". Соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги

На 62-м году жизни скончался тренер Милош Ржига. В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011. Выражаем соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/ORA9D0odQI

Ржига скончался во вторник в возрасте 61 года. Чешский специалист возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год, при нем команда всегда выходила в плей-офф, дважды доходив до стадии четвертьфинала. "В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни", - говорится в сообщении "Спартака".

Сегодня на 62-м году ушёл из жизни один из самых ярких тренеров в истории хоккейного «Спартака» Милош Ржига. Нам будет вас не хватать, пан Милош... pic.twitter.com/IkmElKjLMl

После ухода из "Спартака" Ржига возглавил подмосковный "Атлант", с которым в 2011 году дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). Этот результат является лучшим в истории клуба, который был расформирован в 2015 году.

В Праге на 62-м году жизни скончался известный тренер, бывший наставник СКА Милош Ржига. В Петербурге Милош работал с мая 2011-го по ноябрь 2012 года. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/BT9UfjoXne

С 2011 по 2012 год Ржига был главным тренером петербургского СКА, с которым доходил до полуфинала плей-офф, а с 2013 по 2014 год возглавлял омский "Авангард".

"В Петербурге Милош работал с мая 2011 года по ноябрь 2012-го. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги", - говорится в сообщении СКА. "Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить", - сказано в сообщении "Авангарда".