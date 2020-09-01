"Он был яркий и харизматичный". Соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги

ТАСС, 1 сентября. Федерация хоккея России (ФХР), клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак", СКА и "Авангард" выразили соболезнования в связи со смертью чешского специалиста Милоша Ржиги.
На 62-м году жизни скончался тренер Милош Ржига.— КХЛ (@khl) September 1, 2020
В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011.
Выражаем соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/ORA9D0odQI
Ржига скончался во вторник в возрасте 61 года. Чешский специалист возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год, при нем команда всегда выходила в плей-офф, дважды доходив до стадии четвертьфинала. "В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни", - говорится в сообщении "Спартака".
Сегодня на 62-м году ушёл из жизни один из самых ярких тренеров в истории хоккейного «Спартака» Милош Ржига.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 1, 2020
Нам будет вас не хватать, пан Милош... pic.twitter.com/IkmElKjLMl
После ухода из "Спартака" Ржига возглавил подмосковный "Атлант", с которым в 2011 году дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). Этот результат является лучшим в истории клуба, который был расформирован в 2015 году.
В Праге на 62-м году жизни скончался известный тренер, бывший наставник СКА Милош Ржига. В Петербурге Милош работал с мая 2011-го по ноябрь 2012 года.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 1, 2020
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/BT9UfjoXne
С 2011 по 2012 год Ржига был главным тренером петербургского СКА, с которым доходил до полуфинала плей-офф, а с 2013 по 2014 год возглавлял омский "Авангард".
"В Петербурге Милош работал с мая 2011 года по ноябрь 2012-го. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги", - говорится в сообщении СКА. "Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить", - сказано в сообщении "Авангарда".
Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 1, 2020
Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне 2013/14. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить. pic.twitter.com/lhIRm672rP
Соболезнования выразили Федерации хоккея Чехии и России. Ржига работал в сборной Чехии на чемпионате мира 2019 года, национальная сборная заняла четвертое место. "Тренер, покойтесь с миром. Мы вас никогда не забудем", - говорится в сообщении чешской федерации.
Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига: https://t.co/Gmz5CWaMA7— Хоккей России (@russiahockey) September 1, 2020
Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким знаменитого тренера в связи с этой тяжёлой утратой. pic.twitter.com/AmWDuEwMLY