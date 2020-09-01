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"Он был яркий и харизматичный". Соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги

Специалист скончался во вторник в возрасте 61 года
Милош Ржига Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Милош Ржига
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Федерация хоккея России (ФХР), клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак", СКА и "Авангард" выразили соболезнования в связи со смертью чешского специалиста Милоша Ржиги.

Ржига скончался во вторник в возрасте 61 года. Чешский специалист возглавлял "Спартак" с 2007 по 2010 год, при нем команда всегда выходила в плей-офф, дважды доходив до стадии четвертьфинала. "В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни", - говорится в сообщении "Спартака".

После ухода из "Спартака" Ржига возглавил подмосковный "Атлант", с которым в 2011 году дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). Этот результат является лучшим в истории клуба, который был расформирован в 2015 году.

С 2011 по 2012 год Ржига был главным тренером петербургского СКА, с которым доходил до полуфинала плей-офф, а с 2013 по 2014 год возглавлял омский "Авангард".

"В Петербурге Милош работал с мая 2011 года по ноябрь 2012-го. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги", - говорится в сообщении СКА. "Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить", - сказано в сообщении "Авангарда".

Соболезнования выразили Федерации хоккея Чехии и России. Ржига работал в сборной Чехии на чемпионате мира 2019 года, национальная сборная заняла четвертое место. "Тренер, покойтесь с миром. Мы вас никогда не забудем", - говорится в сообщении чешской федерации.

 

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