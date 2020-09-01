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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская и женская сборные России по керлингу квалифицировались на чемпионат мира 2021 года

WCF приняла решение отменить пять квалификационных турниров к мировому первенству из-за коронавируса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужская и женская команды России примут участие в чемпионате мира по керлингу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

WCF приняла решение отменить пять квалификационных турниров к мировому первенству из-за коронавируса, в том числе и чемпионат Европы. Организация разработала новую систему, согласно которой команды попадали на чемпионат мира благодаря результатам квалификационных турниров 2019 года и местам в рейтинге WCF.

В мужской части турнира примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Дании, Италии, Норвегии, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Японии. Турнир пройдет в Оттаве.

У женщин на мировом первенстве в швейцарском Шаффхаузене сыграют команды России, Швейцарии, Канады, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии.

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