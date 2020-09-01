Защитник Стефан Страндберг вернулся в футбольный клуб "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с норвежским защитником Стефаном Страндбергом. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Срок соглашения с 30-летним игроком не уточняется. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой.

Страндберг выступал за "Урал" на правах аренды из "Краснодара" во второй части сезона-2018/19 и завоевал с командой серебряные медали Кубка России.

Первым профессиональным клубом Страндберга стал норвежский "Мандальскамератене". За эту команду защитник дебютировал в возрасте 15 лет. Далее он выступал за "Брюне", "Волеренгу" и "Русенборг". С 2010 года Страндберг выступал за молодежную сборную своей страны, а с 2013 года его стали вызывать в национальную команду.

В 2015 году Страндберг стал игроком "Краснодара", откуда дважды уходил в аренду - сначала в немецкий "Ганновер", а затем в "Урал". В составе команды в сезоне-2018/19 он провел 10 матчей в чемпионате России, а также три поединка в Кубке России, включая финал. Прошлый сезон Страндберг провел в итальянском "Трапани".