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Футбол в Италии

Безуглов: футболист Миранчук может сыграть за "Аталанту" через две-три недели

По словам врача сборной России по футболу, вся медицинская документация у "Аталанты" есть

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может дебютировать за итальянскую "Аталанту" через две-три недели. Такое мнение высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

Миранчук получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (1:2), а 30 августа "Локомотив", за который он выступал с 2013 года, объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу игрока в "Аталанту". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.

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"Локомотив" его с чистой совестью отпустил, вся медицинская документация у "Аталанты" есть, - сказал Безуглов. - Думаю, две-три недели от сегодняшнего дня, и он приступит к тренировкам в общей группе. Может быть, даже на поле его увидим".

Сезон-2020/21 в чемпионате Италии начнется 19 сентября. По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла третье место и во второй раз подряд попала в число участников группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного еврокубка итальянская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту французскому ПСЖ со счетом 1:2.

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