Безуглов: футболист Миранчук может сыграть за "Аталанту" через две-три недели

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может дебютировать за итальянскую "Аталанту" через две-три недели. Такое мнение высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

Миранчук получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (1:2), а 30 августа "Локомотив", за который он выступал с 2013 года, объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу игрока в "Аталанту". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.