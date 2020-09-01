Безуглов: футболист Миранчук может сыграть за "Аталанту" через две-три недели

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может дебютировать за итальянскую "Аталанту" через две-три недели. Такое мнение высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.
Миранчук получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (1:2), а 30 августа "Локомотив", за который он выступал с 2013 года, объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу игрока в "Аталанту". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.
"Локомотив" его с чистой совестью отпустил, вся медицинская документация у "Аталанты" есть, - сказал Безуглов. - Думаю, две-три недели от сегодняшнего дня, и он приступит к тренировкам в общей группе. Может быть, даже на поле его увидим".
Сезон-2020/21 в чемпионате Италии начнется 19 сентября. По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла третье место и во второй раз подряд попала в число участников группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного еврокубка итальянская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту французскому ПСЖ со счетом 1:2.