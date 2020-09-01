Гендиректор СКА: Ржига запомнился человеком, который жил хоккеем

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА Милош Ржига остался в памяти человеком, жившим игрой. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Андрей Точицкий, который в годы работы Ржиги в клубе был спортивным директором армейцев.

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"В СКА Милош Ржига оставил о себе добрую память - мы знали Милоша как жизнерадостного, яркого, увлеченного, влюбленного в хоккей человека. Ржига жил игрой, всегда был искренним, требовательным к себе и другим, - сказал Точицкий. - Не помню, чтобы Милош кому-то отказал в интервью, автографе, совместном фото - он понимал, насколько его работа важна и нужна людям".

"Мы запомним его светлым человеком и замечательным тренером, всегда будем помнить и ценить его работу. Хочу выразить глубочайшие соболезнования семье Милоша - это тяжелая утрата", - добавил Точицкий.

Ржига работал в СКА с мая 2011 года по ноябрь 2012-го. Армейцы при нем дошли до полуфинала Кубка Гагарина.