КХЛ разрешила клубам организовать минуту молчания в память о тренере Ржиге

О смерти Ржиги на 62-м году жизни стало известно во вторник.

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) даст разрешение на проведение минуты молчания перед матчами в память о бывшем главном тренере ряда клубов лиги Милоше Ржиге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Он был яркий и харизматичный".

"Он был яркий и харизматичный". Соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги

"Континентальная хоккейная лига выражает искренние соболезнования в связи со смертью Милоша Ржиги. КХЛ не будет возражать в случае организации клубами перед матчами минуты молчания в честь тренера", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе "Спартака" сообщили ТАСС о том, что клуб уведомит лигу о желании провести минуту молчания перед первым матчем команды 3 сентября с "Локомотивом" в Ярославле и первой домашней игрой 9 сентября с "Салаватом Юлаевым".

В КХЛ Ржига возглавлял "Спартак" (2007-2010), "Атлант" (2010-2011), СКА (2011-2012), "Авангард" (2013-2014) и "Слован" (2015-2017). Под его руководством "Атлант" выходил в финал Кубка Гагарина 2011 года.