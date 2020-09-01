Безуглов: футболист сборной России и "Монако" Головин из-за травмы пропустит около месяца

ТАСС, 1 сентября. Полузащитник сборной России по футболу и выступающего в чемпионате Франции "Монако" Александр Головин из-за травмы пропустит около месяца. Такое мнение высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

24-летний Головин был включен в состав сборной России на матчи Лиги наций против команд Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт), но 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца" (1:0) получил травму подколенного сухожилия. Повреждение задней поверхности бедра в день объявления состава, 25 августа, в игре пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Химок" (1:1) получил 33-летний форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко, для которого это приглашение в национальную команду было первым в карьере.

"Только вчера получили информацию по МРТ-исследованию Александра Головина - повреждение достаточно выраженное, - сказал Безуглов. - Думаю, он пропустит порядка четырех недель; может быть чуть быстрее [восстановится], может быть попозже. Ориентироваться надо на месяц. По Луценко - травма задней поверхности бедра, сроки восстановления примерно такие же".

Также врач сборной России высказался о состоянии здоровья не вызванного в национальную команду полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. 23 августа в матче четвертого тура РПЛ против "Спартака" (1:2) 23-летний игрок получил травму крестообразной связки колена, а 28 августа был прооперирован в Италии. "Операция прошла в плановом порядке, сроки реабилитации в данной ситуации стандартные - надо ориентироваться на цифру в шесть месяцев, - сказал Безуглов. - Если получится чуть раньше - супер, если нет - ничего страшного".

"Ранней весной он должен быть в общей группе, у "Локомотива" есть все условия для реабилитации. Поэтому каких-то сложностей ни медицинский штаб клуба, ни медицинский штаб сборной не ожидают", - добавил Безуглов.