РФС дисквалифицировал тренера "Краснодара" Мусаева на один матч

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник принял решение дисквалифицировать на один матч главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева по итогам матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" состоялся 30 августа, встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Мусаев что-то высказал главному арбитру встречи Сергею Карасеву, после чего демонстративно похлопал ему. В ответ на это рефери показал специалисту красную карточку.

"Мусаев лично принял участие в заседании, оно проходит по видеоконференцсвязи, - сказал Григорьянц. - Сначала мы рассмотрели рапорт судьи Карасева - он объяснил, по каким причинам был удален Мусаев. В том числе он написал, что главный тренер "Краснодара" выразил недовольство словами и жестами, а именно аплодисментами в сторону судьи; после этого Карасев показал ему красную карточку, руководствуясь правилами игры. При этом Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова".

"Мусаев признал, что это был эмоциональный поступок и он не должен был так поступать в данной ситуации. Он принес извинения за свой поступок и сказал, что впредь подобного не повторится. Учитывая все обстоятельства, КДК принял решение дисквалифицировать Мусаева на один матч", - добавил Григорьянц.

"Краснодар" после шести туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В седьмом туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, краснодарцы в Волгограде сыграют с "Ротором".