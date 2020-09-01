Футболист Антон Миранчук заявил, что не до конца осознал переход брата в "Аталанту"

30 августа "Локомотив", за который Алексей Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.

ТАСС, 1 сентября. Полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Антон Миранчук еще не до конца осознал переход его брата Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту". Об этом игрок железнодорожников рассказал пресс-службе национальной команды.

"Тут нелегко давать советы, - сказал Антон Миранчук, отвечая на вопрос о том, советовался ли с ним брат при принятии решения об уходе из "Локомотива". - "Аталанта" выходит на топовый уровень - для него это отличное предложение. Верю, что брат раскроется в чемпионате Италии и классно покажет себя".

"Как он может грамотно вписаться в эту команду? Леша профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, все сложится хорошо", - отметил полузащитник.

Также Антон Миранчук выразил надежду на то, что вскоре встретится с братом на футбольном поле. "Пока я до конца не осознал, - признался он. - Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле".

Сборная России с 29 августа готовится к матчам группового этапа Лиги наций против команд Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). Состав на эти игры был опубликован 25 августа. За два дня до этого Алексей Миранчук получил травму в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (1:2), из-за чего не был вызван в национальную команду.