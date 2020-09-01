{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Российский хоккеист Каменев перешел из "Колорадо" в СКА

По словам агента форварда, контракт игрока с петербургским клубом рассчитан на два года
Владислав Каменев AP Photo/David Zalubowski
Описание
Владислав Каменев
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 1 сентября. Российский нападающий Владислав Каменев перешел из выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Колорадо" в петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает портал Сolorado Hockey Now.

На эту тему
Три очка Гурьянова не спасли "Даллас" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Колорадо"

Как рассказал порталу агент 24-летнего российского игрока Марк Гандлер, контракт со СКА рассчитан на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Каменев сыграл в 38 матчах и набрал 8 очков (1 шайба + 7 передач). В заявку команды на плей-офф россиянин не попал. Каменев выступал в НХЛ с 2017 года, сначала он представлял "Нэшвилл", после чего был обменян в "Колорадо". Всего на его счету 66 игр в регулярных чемпионатах и 13 (3+10) очков.

В КХЛ Каменев выступал за магнитогорский "Металлург". В регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 12 (8+4) очков. Каменев является двукратным серебряным призером молодежных чемпионатов мира.

Футбол в России
Футболист Антон Миранчук заявил, что не до конца осознал переход брата в "Аталанту"
30 августа "Локомотив", за который Алексей Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в итальянский клуб
Читать полностью