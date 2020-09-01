Российский хоккеист Каменев перешел из "Колорадо" в СКА

ТАСС, 1 сентября. Российский нападающий Владислав Каменев перешел из выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Колорадо" в петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает портал Сolorado Hockey Now .

Три очка Гурьянова не спасли "Даллас" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Колорадо"

Как рассказал порталу агент 24-летнего российского игрока Марк Гандлер, контракт со СКА рассчитан на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Каменев сыграл в 38 матчах и набрал 8 очков (1 шайба + 7 передач). В заявку команды на плей-офф россиянин не попал. Каменев выступал в НХЛ с 2017 года, сначала он представлял "Нэшвилл", после чего был обменян в "Колорадо". Всего на его счету 66 игр в регулярных чемпионатах и 13 (3+10) очков.

В КХЛ Каменев выступал за магнитогорский "Металлург". В регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 12 (8+4) очков. Каменев является двукратным серебряным призером молодежных чемпионатов мира.