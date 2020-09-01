Минспорт ужесточит требования к кандидатам при формировании списков тренеров сборных

ТАСС, 1 сентября. Министерство спорта РФ планирует ужесточить критерии к кандидатам при формировании списков тренеров на ставках в Центре спортивной подготовки сборных команд России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минспорт России планирует ужесточить требования к кандидатам при формировании списков тренеров на ставках в Центре спортивной подготовки сборных команд России, проведет анализ результатов их деятельности, а также рекомендует аналогичную работу организовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

31 августа комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Документ был подготовлен с участием представителей Минспорта.

Отмечается, что ключевыми условиями для выхода из кризиса российской легкой атлетики является строгая дисциплина в вопросе соблюдения антидопинговых правил, повсеместное внедрение современных антиопинговых образовательных программ, а также прозрачность системы управления и защита чистых спортсменов. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит дорожную карту (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.