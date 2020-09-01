СМИ: сборная Швеции не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России

ТАСС, 1 сентября. Шведская сборная отказалась от участия в мировом первенстве по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске. Об этом сообщает Шведское радио.

По информации источника, шведская команда не выступит на турнире из-за невозможности вылететь в Россию в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Также отмечается, что формально окончательное решение об участии в турнире не принято.

"Мы заявляли, что рекомендации Министерства иностранных дел по поездкам до 15 ноября за пределы ЕС делает невозможным участие Швеции", - приводит Шведское радио комментарий председателя комитета сборной Швеции Андерс Бергстрём.

Мировое первенство в Иркутске пройдет с 5 по 11 октября. Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом. Российская команда побеждала на турнире 12 раз и делит первое место по этому показателю с командой Швеции. Команда СССР выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе самый первый розыгрыш турнира в 1957 году.