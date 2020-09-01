Главный тренер "Аталанты" объяснил, по каким причинам клуб выбрал Алексея Миранчука

ТАСС, 1 сентября. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" видит в полузащитнике сборной России Алексее Миранчуке замену словенскому хавбеку Йосипу Иличичу. Об этом рассказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, комментарий которого приводит портал Football Italia.
30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.
"На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждем. Мы подписали Миранчука на замену Иличичу, даже если он не будет его дублером как таковым, - сказал Гасперини. - Я просил у клуба подобного игрока еще перед началом прошлого сезона, так как знал, что Йосип не сможет отыграть весь сезон, но у нас не было никого на примете. Россиянин молод, талантлив, сейчас он травмирован, но мы ждем его в составе".
Иличич пропустил концовку прошлого сезона и не смог помочь своей команде в Лиге чемпионов из-за депрессии, спровоцированной личными причинами. "Аталанта" в прошлом сезоне дебютировала в Лиге чемпионов и дошла до четвертьфинала турнира.