Главный тренер "Аталанты" объяснил, по каким причинам клуб выбрал Алексея Миранчука

30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.

"На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждем. Мы подписали Миранчука на замену Иличичу, даже если он не будет его дублером как таковым, - сказал Гасперини. - Я просил у клуба подобного игрока еще перед началом прошлого сезона, так как знал, что Йосип не сможет отыграть весь сезон, но у нас не было никого на примете. Россиянин молод, талантлив, сейчас он травмирован, но мы ждем его в составе".

Иличич пропустил концовку прошлого сезона и не смог помочь своей команде в Лиге чемпионов из-за депрессии, спровоцированной личными причинами. "Аталанта" в прошлом сезоне дебютировала в Лиге чемпионов и дошла до четвертьфинала турнира.