Международная федерация бенди не получала письма от сборной Швеции о неучастии в ЧМ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея с мячом не получала официального письма от Федерации бенди Швеции о невозможности участия национальной сборной в чемпионате мира 2020 года в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

СМИ: сборная Швеции не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России

Чемпионат мира должен пройти в Иркутске с 5 по 11 октября. Во вторник Шведское радио сообщило, что национальная команда не выступит на турнире из-за невозможности вылететь в Россию в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

"У нас пока нет официальной информации о том, что они не едут, - сказал Скрынник. - Нам не нужны слухи и сплетни. У нас по регламенту должно быть официальное письмо, а не слухи. Когда придет официальное письмо, мы сообщим".

Первоначально чемпионат мира был запланирован на период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сборная России является действующим чемпионом мира. Всего российская команда побеждала в турнире 12 раз. Столько же побед у сборной Швеции. Советская команда выигрывала мировое первенство 14 раз.